В югорском селе перевернулась лодка, один из пассажиров утонул

На реке в районе села Корлики в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) перевернулась лодка с тремя пассажирами, один из них утонул, сообщили в ГИМС МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел на выходных. В субботу, 7 июня, спасателям позвонила местная жительница и сообщила, что ее 23-летний племянник с приятелями 25 и 24 лет поплыли на моторной лодке в сторону стойбища. Вечером рыбаки нашли в реке тело 25-летнего мужчины и перевернутую лодку, на берегу — брошенные мокрые бушлаты и следы, указывающие на то, что люди карабкались на берег. Выживших нашли утром воскресенья в охотничьей избушке. Местные жители доставили их домой, в помощи медиков они не нуждаются.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 25 мая в Ханты-Мансийском районе на протоке Горная утонул человек при попытке переплыть к другому берегу. У двух жителей закончился бензин для моторной лодки. Они решили оставить лодку и самостоятельно переплыть протоку.

Ирина Пичурина