Житель ХМАО утонул в попытке вплавь перебраться на другой берег

В воскресенье, 25 мая, в Ханты-Мансийском районе на протоке Горная утонул человек при попытке переплыть к другому берегу, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел в 5 км вниз по течению. Накануне у двух жителей закончился бензин для моторной лодки. Они решили оставить лодку и самостоятельно переплыть протоку, ширина которой составляет около 20 м — на другом берегу у них находилась избушка. Один из них выбрался на берег, но второй не смог доплыть и утонул.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 8:16, вскоре начались поисково-спасательные работы. К 17:00 тело погибшего было найдено и извлечено из воды. По факту происшествия проводится расследование.

С начала года в Югре произошло 14 происшествий на воде, в результате которых погибло 11 человек.

Напомним, в начале мая в ХМАО на озере в Радужном утонул человек. Два фельдшера, провалившись в снег по пояс, отправились к месту происшествия, а сотрудники полиции достали его из ледяной воды и дотащили его к берегу, но не успели спасти.

Ирина Пичурина