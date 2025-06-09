ТНС энерго Ростов направит 228 млн прибыли на инвестиции

Собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» приняло решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Об этом компания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дивиденды не будут выплачиваться ни по привилегированным акциям типа «А», ни по обыкновенным акциям. Вся чистая прибыль энергосбытовой компании за 2024 год в размере 228,17 млн руб. пойдет на инвестиции, поясняют в сообщении.

По опубликованным данным, в 2024 году «ТНС энерго Ростов-на-Дону» существенно сократил чистую прибыль — в 24,5 раза по сравнению с 2023 годом, когда она составляла 5,59 млрд руб. В компании пояснили, что на результаты 2023 года значительно повлияли доходы от переоценки рыночной стоимости акций. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль энергосбыта тогда составила 1,05 млрд руб.

Напомним, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ростовской области и входит в группу компаний «ТНС энерго». Предприятие контролирует более 85% регионального рынка и обслуживает 1,8 млн лицевых счетов потребителей. Выручка компании в 2024 году составила 69,44 млрд руб.

Валентина Любашенко