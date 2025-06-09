«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В пятницу, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина сделала заявление, которое разочаровало инвесторов. Она сказала, что нельзя это трактовать как цикл снижения ставок: ставка может быть и повышена, если изменятся инфляционные тенденции. От чего будут зависеть дальнейшие действия ЦБ? И на что ориентироваться инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Разочарование достаточно сильное: упали наши акции, облигации, индекс снижается RGBI больше чем на 1%, индекс Мосбиржи — на 0,8%. Понятно, что в дальнейшем при принятии решений по ключевой ставке Центробанк будет в первую очередь обращать внимание на инфляцию. Также в тексте заявления регулятора обращает на себя внимание абзац, где российский Центробанк уделил внимание динамике рубля и сказал о том, что возможное ослабление российского рубля может стать инфляционным фактором. Пока рубль стабилен, но в ближайшее время динамика может измениться. Многие ждут его ослабления — экспортеры, правительство, инвесторы на рынке. Нейтральный уровень оценивают где-то в 94-96 руб. за доллар. Это комфортная цифра и для бюджета, и для экспортеров. Поэтому во второй половине года можем ожидать именно такую динамику российской валюты.

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