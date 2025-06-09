1,2 млн инвесторов из Башкирии торгуют на Московской бирже

Количество частных инвесторов из Башкирии с брокерскими счетами на Московской бирже к концу мая достигло 1,21 млн, увеличившись на 7,1 тыс. за месяц. В мае 111,6 тыс. из них активно торговали акциями и облигациями, сообщила пресс-служба Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Башкирия занимает шестое место в России по числу физических лиц с брокерскими счетами, уступая только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами из Башкирии на Московской бирже, составило 185,5 тыс.

В целом, по итогам прошлого месяца, число физических лиц с брокерскими счетами на бирже в России достигло 36,9 млн, с общим числом открытых счетов — 68,8 млн.

Олег Вахитов