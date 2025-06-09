Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с американским защитником

Ряды новосибирской «Сибири» пополнил американский хоккеист Дэвид Фэрренс. О подписании контракта на один сезон с 25-летним защитником сообщил сайт новосибирского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, Дэвид Фэрренс имеет небольшой опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Он сыграл два матча за «Нэшвилл Предаторз». Кроме того, защитник выступал за клубы ФРГ и Финляндии.

Ранее «Сибирь» сообщала о том, что команду покинули двое легионеров. Ушли канадские нападающие Тэйлор Бек и Брендан Лайпсик.

Валерий Лавский