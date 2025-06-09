Жителя Кубани будут судить за ДТП с двумя пострадавшими в Адыгее

Прокуратура Майкопского района направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Краснодарского края, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, приведшем к тяжкому вреду здоровью двух человек (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, днем 5 января 2025 года мужчина за рулем автомобиля Subaru Levorg, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил право проезда и выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате аварии два пассажира Subaru получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Дело расследовано следственным отделением ОМВД России по Майкопскому району.

Анна Гречко