ФСБ с октября 2023 года пресекла 236 фактов незаконного военного экспорта

Сотрудники Федеральной службы безопасности России с 1 октября 2023 года предотвратили 236 попыток контрабанды и экспорта. За указанный период, по данным спецслужбы, по статьям о контрабанде, незаконном экспорте и государственной измене возбуждено 189 уголовных дел. В ведомстве отметили, что в связи с острым дефицитом российских комплектующих авиационная отрасль Украины активно пытается получить такие материалы незаконным путем.

По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идет о незаконном вывозе:

беспилотников,

оптического оборудования,

авиационного имущества,

подшипников,

радиолокационных комплексов,

химических элементов,

военного снаряжения,

специальной автомобильной техники,

металлопродукции и других комплектующих для военной техники.

В ведомстве подчеркнули беспрецедентный уровень выявленных случаев, связанных с попытками снабжения украинской стороны комплектующими и техническими средствами. В одном из случаев ФСБ в Челябинской области пресекла канал контрабанды оборудования для бронетехники в Центральную Азию. Задержан отправитель, действовавший в интересах другого государства.