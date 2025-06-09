ФСБ с октября 2023 года пресекла 236 фактов незаконного военного экспорта
Сотрудники Федеральной службы безопасности России с 1 октября 2023 года предотвратили 236 попыток контрабанды и экспорта. За указанный период, по данным спецслужбы, по статьям о контрабанде, незаконном экспорте и государственной измене возбуждено 189 уголовных дел. В ведомстве отметили, что в связи с острым дефицитом российских комплектующих авиационная отрасль Украины активно пытается получить такие материалы незаконным путем.
По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идет о незаконном вывозе:
- беспилотников,
- оптического оборудования,
- авиационного имущества,
- подшипников,
- радиолокационных комплексов,
- химических элементов,
- военного снаряжения,
- специальной автомобильной техники,
- металлопродукции и других комплектующих для военной техники.
В ведомстве подчеркнули беспрецедентный уровень выявленных случаев, связанных с попытками снабжения украинской стороны комплектующими и техническими средствами. В одном из случаев ФСБ в Челябинской области пресекла канал контрабанды оборудования для бронетехники в Центральную Азию. Задержан отправитель, действовавший в интересах другого государства.