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Коммерсантъ FM
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ФСБ с октября 2023 года пресекла 236 фактов незаконного военного экспорта

Сотрудники Федеральной службы безопасности России с 1 октября 2023 года предотвратили 236 попыток контрабанды и экспорта. За указанный период, по данным спецслужбы, по статьям о контрабанде, незаконном экспорте и государственной измене возбуждено 189 уголовных дел. В ведомстве отметили, что в связи с острым дефицитом российских комплектующих авиационная отрасль Украины активно пытается получить такие материалы незаконным путем.

По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идет о незаконном вывозе:

  • беспилотников,
  • оптического оборудования,
  • авиационного имущества,
  • подшипников,
  • радиолокационных комплексов,
  • химических элементов,
  • военного снаряжения,
  • специальной автомобильной техники,
  • металлопродукции и других комплектующих для военной техники.

В ведомстве подчеркнули беспрецедентный уровень выявленных случаев, связанных с попытками снабжения украинской стороны комплектующими и техническими средствами. В одном из случаев ФСБ в Челябинской области пресекла канал контрабанды оборудования для бронетехники в Центральную Азию. Задержан отправитель, действовавший в интересах другого государства.

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