Консалтинг выезжает за рубеж

Съездить на парфюмерную фабрику класса люкс в Омане, построить инвестиционное жилье в Танзании или запустить производство в Марокко. Деловая активность сместилась в страны БРИКС. Как выяснил “Ъ FM”, компании стали чаще заказывать точечные бизнес-миссии в поиске новых партнеров и адаптации своих проектов. Также на рынке делового туризма появился новый продукт — бизнес-экспедиции «под ключ», где культурная часть занимает всего 20%. Зачем бизнес ездит в такие экспедиции? И сколько стоит международный консалтинг? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С чего начать, чтобы выйти на зарубежный рынок? Африка и страны Персидского залива в лидерах по числу бизнес-миссий, делятся источники “Ъ FM”. А вот Китай, Казахстан и Узбекистан входят в топ-3 по зарубежным командировкам, посчитали аналитики «Аэроклуба». Рынок делят консалтинговые компании, что работают под запрос клиента, и агентства делового туризма. Последние расширили географию и трансформировали сам продукт: 80% времени теперь занимает деловая программа, а культурная может пройти в формате изучения поведения львов в прайде, чтобы определить свой круг влияния.

Этой осенью, к примеру, можно съездить в бизнес-экспедицию в ЮАР. Пятидневная программа стоит 800 тыс. руб. Владельцам бизнеса обещают встречу с локальными инвесторами, представителями банковского сектора и соотечественниками, которые уже ведут дела в дружественных странах. Съездить можно, но офера не будет, замечает управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Бизнес-миссия существует, чтобы просто познакомиться и получить какое-то представление, некое понимание о том, вообще хочется туда идти или нет. Если ответ положительный, тогда идут к консультантам. Они могут стоить от нескольких тысяч долларов и выше.

Российский бизнес заходит в Африку для того, чтобы находить рынки сбыта своей продукции. Центральная часть, Нигерия, Уганда. Говоря о ЮАР, регион выбирают айтишники, чтобы создавать офисы присутствия, но мало кто туда прямо вкладывает. Если брать Латинскую Америку, предприниматели выбирают Бразилию, Мексику, чтобы там создавать какие-то компании. Один из примеров — маркетинговое агентство».

Но Африка, а не Латинская Америка в топе запросов на бизнес-туры. Кейптаун, например, местные называют окном в Европу. В ЮАР самый крупный морской транспортный хаб, плюс там проходят десятки международных выставок. По данным Forbes, представительства там открыли «Газпром» и Газпромбанк, «Росатом», «Юнигрин Энерджи» и консалтинговые компании. Бизнес хочет точечных консультаций и готов за это платить, говорит гендиректор группы AFROINVEST с офисом в Йоханнесбурге Дмитрий Веселов: «Обратилась компания, они едут на выставку. Им нужны конкретно услуги бизнес-менеджера на месте.

Предварительно выбираются какие-то партнеры, делается какая-то конкретная программа встреч, и человек целенаправленно едет. Много запросов на ЮАР, Марокко, Сенегал. Что-то туда продать, что-то оттуда купить, что-то там начать делать. Переработку фруктов, например. К российским инвестициям африканские партнеры относятся хорошо. Однако готовых хороших инвестпроектов практически нет, нужно это делать самому. То есть Африка рассматривается больше как площадка, чтобы что-то потестировать. От $200 тыс. до $1 млн — в этом диапазоне готовы что-то рассматривать, и инвестиции в этом размере».

Бизнес устал от прогулочных деловых туров. Есть запрос не только на подбор партнеров, но и на адаптацию уже работающего бизнеса в странах БРИКС. Сейчас, например, в тренде Оман и там другая специфика. Но, как выясняется, можно даже организовать встречу с правящими кланами. А сама поездка — это лишь финал бизнес-миссии, подчеркивает глава платформы BRICS Global Ольга Макеева: «Компания презентует себя нам: инвестиционные планы, бизнес-планы, патенты, товарные знаки, если это нужно. Компания говорит: "Окей, хорошо, мы выбираем, к примеру, Оман". Тогда мы помогаем в адаптации с локальными партнерами, как этот кейс презентовать на тех территориях, куда ребята собираются расширить свой бизнес. Предварительно, еще до поездки туда, делаем ВКС с потенциальными клиентами, инвесторами.

К поездке они знают не только программу: где, когда и с кем они встречаются, а для чего, почему и как. И заканчивается, как правило, это соглашениями».

Консалтинг «под ключ» стоит от 300 тыс. руб. Средний чек — 1,5-2 млн руб., включая саму бизнес-миссию на три-четыре дня, но без билетов и гостиниц.

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Аэлита Курмукова