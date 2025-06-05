«Теплосеть СПб» проводит испытания в Центральном и Невском районах Петербурга

В четверг, 5 июня, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводят гидравлические испытания трубопроводов в двух районах города — Центральном и Невском. Сети традиционно испытывают на плотность и прочность перед следующим отопительным сезоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в зону работ Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Александра Невского, Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Полтавская, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, часть Невского проспекта (в районе улицы Александра Невского), Чернорецкий переулок, набережные Обводного канала и реки Монастырки, территория сада Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

В зону работ Невского района, в свою очередь, входят теплосети на улицах: Седова, 2-й Луч, Автогенная, Смоляная, набережная Обводного канала, Глухоозерское шоссе, Большой Смоленский проспект и площадь Бехтерева.

В ходе испытаний теплоэнергетики увеличат давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снизят до 40 градусов, напомнили в «Теплосети».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на этой неделе проведение гидравлических испытаний теплосетей запланировано в 14 районах Петербурга.

Андрей Цедрик