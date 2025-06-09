Поставщика ижевского предприятия ОПК обвиняют в контрабанде на 9,5 млн рублей

Руководитель коммерческой организации, поставлявший изделия для ижевского предприятия оборонно-промышленного комплекса, стал фигурантом уголовного дела о контрабанде 45,5 тыс. единиц товаров стоимостью более 9,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Уточняется, что он действовал в составе организованной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Шляпужников Фото: Алексей Шляпужников

По версии следствия, ижевское предприятие-заказчик предоставляло коммерсанту металл для производства изделий. Однако поставщик, не имея необходимых мощностей для самостоятельного изготовления деталей, в нарушение таможенного законодательства организовал доставку их аналогов из-за рубежа. Для сокрытия происхождения импортных деталей предприниматель при поставке их заказчику сфальсифицировал таможенные декларации.

«Установлено, что группа лиц осуществила не менее пяти незаконных поставок продукции военного назначения. Преступники намеревались использовать товар низкого качества при производстве вооружения в рамках исполнения договора подряда по гособоронзаказу»,— уточнил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

Преступная деятельность выявлена в рамках совместной работы сотрудников УФСБ России по Удмуртии и Владимирской таможни. Следственные действия продолжаются. За контрабанду материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения, в составе организованной группы предусмотрено до 12 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).