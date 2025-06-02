На содержание дорог в Геленджике направят 142 млн рублей до 2026 года

На содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Геленджике выделят 142 млн руб. до 30 июня 2026 года. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По контракту подрядчику предстоит осуществлять надзор за искусственными сооружениями (мосты, путепроводы, трубы), обеспечить организацию круглосуточного дежурства службы инженерно-технических работников, вести отчет о ДТП, предоставить проект работ по зимнему содержанию дорог.

Помимо ремонта дорог подрядчику также предстоит вести отчет о ДТП, покос прилегающей территории, уборка обочины и устранение мелких повреждений.

Контракт финансируется из средств бюджета Краснодарского края, в 2025 году на работы выделят 73,1 млн руб., в 2026 году – 69,3 млн руб. В качестве заказчика выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, окончание работ по контракту – 30 июня 2026 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание дорог в Новороссийске и двух районах края выделят 702 млн рублей.