Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы

Банк Уралсиб при поддержке GlowByte разработал концепцию единого подхода для решения MLOps-задач и функционал для создания MLOps-платформы*. Это позволит стандартизировать процессы разработки, оптимизировать вычислительные ресурсы для применения моделей машинного обучения и обеспечит стабильность их работы в промышленной эксплуатации.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Данный подход заложил основу для управления полным жизненным циклом ML-моделей, что открывает возможности для применения передовых инструментов разработки и эксплуатации ML-решений.

Его техническая реализация включает кластер для управления вычислительными ресурсами и веб-среду для разработки ML-моделей и экспериментов. Для автоматизации внедрения моделей машинного обучения используется комплексная система GitLab CI/CD, позволяющая выстроить единый алгоритм вывода модели от стадии разработки до применения в промышленной эксплуатации.

В дальнейшем Уралсиб планирует расширить архитектуру MLOps-инфраструктуры за счет новых компонентов, а также оптимизировать работу профильных подразделений с помощью стандартизации подходов разработки.

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*ML (Machine Learning) – машинное обучение. MLOps (Machine Learning Operations) – специальные практики для управления жизненным циклом моделей машинного обучения.

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