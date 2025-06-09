Публичная библиотека Ростова запустила голосование по проекту ремонта

В Ростове-на-Дону публичная библиотека запустила голосование по проекту ремонта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Публичная библиотека Ростова-на-Дону. Фото пресс-службы библиотеки Фото: Публичная библиотека Ростова-на-Дону. Фото пресс-службы библиотеки

Проголосовать за или против утвержденного проекта ростовчане могут в Telegram-боте. Также в нем можно оставить свои пожелания и предложения. Результаты будут учитываться при планировании ремонтных работ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в конце марта администрация города запустила проект по капитальному ремонту Донской публичной библиотеки. На масштабную реконструкцию планировалось потратить более 2 млрд руб. Активисты изучили проектную документацию и выступили против ремонта, составив с общественными деятелями обращение к губернатору Ростовской области.

Наталья Белоштейн