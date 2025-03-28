Донскую публичную библиотеку капитально отремонтируют к 2028 году

ГБУ культуры РО «Донская государственная публичная библиотека» объявило открытый конкурс на выбор подрядчика для капитального ремонта здания библиотеки и прилегающей территории. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заказчик хочет, чтобы ремонт объекта был завершен до 31 декабря 2027 года.

Начальная (максимальная) цена контракта с подрядчиком определена на уровне 2 млрд 175,4 млн руб.

Донская государственная публичная библиотека расположена в Ростове на ул. Пушкинской, 175а. Ее здание начали возводить в 1974 году. Строительство затянулось и было завершено только спустя 20 лет. В 1995 году библиотеке на Пушкинской был присвоен статус Центральной библиотеки Ростовской области.

Сергей Иванов