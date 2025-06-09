В Пензе до 2 июля перекроют движение транспорта по ул. Герцена
В Пензе с 9 июня будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях по ул. Герцена. Действие ограничения распространяется на период до конца дня 2 июля.
По информации ресурсоснабжающей организации, транспортные средства не смогут передвигаться на участке от дома № 4 по ул. Герцена до ее пересечения с ул. Жемчужная. Ограничение связано с ремонтом на теплосетях.
В ресурсоснабжающей организации отметили, что сроки согласованы с администрацией Пензы. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут.