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В Пензе до 2 июля перекроют движение транспорта по ул. Герцена

В Пензе с 9 июня будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях по ул. Герцена. Действие ограничения распространяется на период до конца дня 2 июля.

По информации ресурсоснабжающей организации, транспортные средства не смогут передвигаться на участке от дома № 4 по ул. Герцена до ее пересечения с ул. Жемчужная. Ограничение связано с ремонтом на теплосетях.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что сроки согласованы с администрацией Пензы. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут.

Павел Фролов

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