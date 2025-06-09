Пункт проката вещей для новорожденных открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли пункт проката предметов первой необходимости для детей в возрасте до трех лет. Он работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения Автозаводского района (улица Дьяконова, 7а), сообщили в региональном минсоцполитики 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Пункт стал третьим в регионе, ране их открыли в Городце и Арзамасе. Еще по три таких пункта власти обещают открыть в 2026 и 2027 годах.

В нижегородском пункте проката есть 80 предметов 18 различных наименований, рассказала директор комплексного центра соцобслуживания Антонина Русинова. Среди них кроватки, коляски, манежи, электрокачели, ходунки и автолюльки.

Воспользоваться услугами пунктов проката смогут семьи не только из тех муниципалитетов, где открылись такие центры. Срок аренды различных изделий может отличаться. Узнать о наличии предметов можно по телефонам: 8 (83161) 271118 (Городец), 8 (83147) 97690 (Арзамас), 8 (831) 2530250 (Нижний Новгород).

Как писал «Ъ-Приволжье», воспользоваться услугами могут семьи из числа определенных категорий граждан. Это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, одинокие мамы, семьи с низкими доходами, молодые семьи и семьи участников специальной военной операции. Они должны быть гражданами РФ, а также иметь место жительства или пребывания в Нижегородской области.

Галина Шамберина