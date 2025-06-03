Первые пункты проката вещей для новорожденных начали открывать в Нижегородской области. Они уже заработали в Городце и Арзамасе, сообщили в региональном минсоцполитики 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Мера поддержки предусмотрена нацпроектом «Семья». В Городце пункт проката функционирует на базе многопрофильного центра «Семья» (улица Зосима Серого, 9), в Арзамасе — на базе Центра социальной помощи семье и детям (улица 2-я Вокзальная, 1а).

Для каждого пункта проката закуплены около 100 изделий: кроватки, коляски, стульчики для кормления, автолюльки, манежи, электрокачели, пеленальные столики, ванночки для купания, ходунки и другое.

В первый день работы пунктов необходимые предметы получили 19 семей. Воспользоваться услугами могут семьи с детьми до трех лет из числа определенных категорий граждан. Это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, одинокие мамы, семьи с низкими доходами, молодые семьи и семьи участников специальной военной операции. Они должны быть гражданами РФ, а также иметь место жительства или пребывания в Нижегородской области.

В ближайшее время пункт проката обещают открыть и в Нижнем Новгороде, на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Автозаводского района.

В 2026-2027 годах запланировано открытие еще шесть точек проката: в Сормовском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, Дзержинске, а также в Богородском, Борском и Павловском округах.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально министерство планировало открыть пункт проката в Дзержинске в текущем году, а в Городце — в 2026 году.

Галина Шамберина