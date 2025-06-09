Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО организовал городские мероприятия ко Дню защиты детей

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО провел ряд масштабных мероприятий в Краснодаре, приуроченных ко Дню защиты детей.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО

В этом году фондом по инициативе его учредителя, многодетной мамы Беллы Амосовой разработана программа, направленная на поддержку детей участников специальной военной операции. Ребят включают в проекты дополнительного образования по нескольким направлениям – спорт, профориентация и культура. Подопечным будет доступна помощь психологов, а также участие в досуговых мероприятиях – посещение театров и музеев, экскурсий, спортивных соревнований и творческих кружков.

В рамках программы фонд ТОЧНО ДОБРО организовал благотворительный спектакль для семей участников СВО в Театре Защитника Отечества. На мероприятии также присутствовали представители администрации города, сотрудники фонда и волонтеры. Событие собрало более 200 человек.

«Сегодня в Театре Защитника Отечества собрались семьи тех, кто находится вдали от дома, оберегая страну. Мы хотим, чтобы спектакль помог женам и детям военнослужащих отвлечься, а благотворительная программа фонда – развить таланты участников и встретить опытных наставников», – отметила учредитель фонда ТОЧНО ДОБРО Белла Амосова.

Также в День защиты детей фонд ТОЧНО ДОБРО провел большое мероприятие на инклюзивной площадке в Городском саду «Карасунский».

Для 350 гостей была подготовлена развлекательная программа с конкурсами, играми, музыкальными выступлениями артистов и угощениями. Среди приглашенных – дети с особенностями развития из фонда «Чувствуй». Им ТОЧНО ДОБРО вручил специальные подарки.

Напомним, что в 2023 году ТОЧНО ДОБРО построил в Комсомольском микрорайоне Краснодара инклюзивную площадку и передал ее в пользование городу. Это одна из единственных в ЮФО универсальная площадка, где спортивные и игровые зоны адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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