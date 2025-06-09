За это время удалось достичь не только значительных объёмов производства, но и динамичного роста, укрепив свои позиции в горнодобывающей и перерабатывающей отрасли Пермского края, используя передовые технологии при разработке месторождения открытым способом без применения буровзрывных работ.

За 10 лет известняковый карьер ПЗСП произвёл более 2 млн тонн щебня, а объём переработанной горной массы составил более 2,3 млн тонн. За последние пять лет объём добычи вырос вдвое, а по итогам 5 месяцев прошлого года прирост составил 17,6%. Эти показатели свидетельствуют о стабильном спросе и успешной стратегии развития предприятия.

С каждым годом объёмы продаж увеличиваются. За 5 месяцев 2025 года продажи выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что подтверждает устойчивый спрос, как со стороны внутреннего рынка, так и среди сторонних потребителей.

Щебень ПЗСП широко используется в строительных работах и благоустройстве — при возведении тротуаров, парковок, проездов. С момента начало работы карьера для нужд завода было отгружено свыше 500 тысяч тонн карбонатного щебня, покупателям – более 1 млн 600 тысяч тонн строительного щебня. Высокое качество продукции и своевременные поставки позволяют компании удерживать прочные позиции на рынке не только в Пермском крае, но и за его пределами: Удмуртской республике, Свердловской и Кировской областях.

Помимо производства извести, продукция карьера активно используется на строительных объектах региона. Щебень реализуется сторонним компаниям, занимающимся дорожным строительством и благоустройством территорий. Такой спектр применения подтверждает универсальность продукции.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин отмечает, что за 10 лет карьер ПЗСП прошёл путь от небольшого предприятия до одного из ключевых поставщиков качественного щебня в регионе: «Мы постоянно совершенствуем технологии добычи и обработки материала, чтобы удовлетворять растущий спрос клиентов. Уверен, что благодаря нашим усилиям мы продолжим укреплять позиции на рынке и радовать заказчиков высоким качеством продукции».

Директор ООО «Пермская нерудо-добывающая компания» Алексей Умовский сообщил, что в 2024 году ПЗСП приобрёл лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств на Шарашинском месторождении полезных ископаемых в Кишертском районе Пермского края, что позволит на долгие годы обеспечить потребность завода в известняке для производства извести, а также укрепить позиции на рынке строительного щебня за пределами Пермского края.

«Приобретенный опыт при разработке месторождения «Большой Лог» позволят совершенствовать технологии и методы, оптимизировать производственный цикл при добыче и переработке полезных ископаемых, как итог улучшать качество выпускаемой продукции. Мы стараемся идти в ногу со временем, изучая современную горнодобывающую и перерабатывающую технику при ведении открытых горных работ», — добавляет Алексей Умовский.

Компания продолжает развиваться и укреплять свои позиции на рынке строительных материалов.ПЗСП планирует дальнейшее расширение мощностей и внедрение новых технологий для повышения эффективности производства.

АО «ПЗСП»