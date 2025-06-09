ФАС выявила картель на торгах по инфраструктурному обеспечению на 964 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила шесть компаний в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен в 38 закупках. Сумма контрактов по ним составила 963,94 млн руб., сообщила пресс-служба ФАС. Часть средств выделели в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения».

По данным службы, речь идет об ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат». Торги проводили в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах и Марий Эл с 2017 по 2022 год. Закупки касались работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, услуг дезинфекции.

ФАС признала упомянутые компании нарушившими антимонопольное законодательство. В случае подтверждения вины им грозят оборотные штрафы.

В апреле ФАС возбудила дело по признакам антиконкурентного соглашения в отношении 12 хозяйствующих субъектов. Сумма сделки составила 444 млн руб., торги касались поставок на нужды госучреждений Москвы и Подмосковья.