В Приморье убийцы амурского тигра получили от 5 до 5,5 года колонии

Уссурийский районный суд признал пятерых жителей Приморского края причастными к убийству амурского тигра и последующей продаже его шкуры (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Один из подсудимых получил пять лет шесть месяцев колонии строгого режима, остальные — по пять лет колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокурора о солидарном взыскании с подсудимых суммы причиненного ущерба в размере более 2,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В судебном заседании установлено, что не ранее октября 2021 года двое подсудимых убили амурского тигра в возрасте 6–8 месяцев, используя самозарядное ружье»,— сообщила сегодня прокуратура региона. После этого они сняли шкуру хищника, занесенного в Красную книгу, и хранили в морозильной камере, говорится в сообщении. Для продажи шкуры подсудимые привлекли еще трех человек.

В июле 2022 года был найден гражданин КНР, который согласился купить шкуру за 1 млн руб. В действительности покупатель действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий. При передаче муляжа денег сотрудники ФСБ задержали одного из продавцов и изъяли шкуру тигра. Затем были найдены остальные участники группы браконьеров.

Приговор райсуда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток