Гурманские будни

Гастрономия на «вход» и «выход»

На Зубовской улице, в тихом уголке Москвы, где в последнее время один за другим вырастают глянцевые жилые комплексы, открылось новое гастрономическое пространство бистро InOut. Оно расположилось в ЖК Roza Rossa, спроектированном итальянским архитектором Пьеро Лиссони, и стало отражением его же эстетики: с одной стороны, лаконичное, с другой — наполненное театральными деталями. Проект открыла молодая ресторатор Дарья Мельникова, и на входе кажется, что все здесь — от фасада до оформления меню — построено на принципе двойственности.

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Дуальность и есть главная идея бистро: соединить противоположности в одном пространстве, но так, чтобы они не спорили, а дополняли друг друга. Отсюда название — InOut. Отсюда же микс русского и итальянского в меню и сочетание бархатного бордо с темным деревом, светлого камня с черным металлом, мягкой округлой мебели с геометрией окон. Интерьером занималась студия «11:11», которая подошла к задаче сценографически. Помещение поделено на несколько зон: кофейную с витриной, где выставлены собственные десерты (тоже театрализованные: в форме вишни, лебедя и прочего), и основной зал, попасть в который можно, пройдя сквозь высокий винный шкаф — теплый, камерный, с винными тонами и округлыми линиями в интерьере. Меню от Александра Шляпникова также кажется собранием кулинарных антиподов. Профитроли с фуа-гра и грушей соседствуют с бородинскими галетами с муссом из кильки, томатами и фенхелем, красная и черная икра — с баклажанной. Но многое почти по классике, что в общем-то сейчас очень востребовано и куда более популярно, чем «гастрономическая пена». Оливье подают с индейкой, крабовой стружкой и красной икрой. Жареный гребешок — с картофельным гратеном на грибном соусе, а запеченный перец рамиро — со слайсами постной индейки и соусом вителло тоннато. Есть и совсем простые, почти домашние блюда: котлета по-пожарски с пюре и слайсами маринованного огурчика или половинка печеного картофеля, нафаршированного крабом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Винегрет с зеленой спаржей Вяленая свекла с муссом из козьего сыра с уткой магре, соус из кофе и вина Макароны с томленой говядиной по-флотски Печёный картофель с крабом Сет икры Теплый осьминог с бататом и томатами Хумус из зеленого горошка с брокколи и страчателлой Эклеры с сельдью и картофелем Десерт лебедь Запеченное яблоко с медом и мороженое из белого вина Кофе Следующая фотография 1 / 12 Винегрет с зеленой спаржей Вяленая свекла с муссом из козьего сыра с уткой магре, соус из кофе и вина Макароны с томленой говядиной по-флотски Печёный картофель с крабом Сет икры Теплый осьминог с бататом и томатами Хумус из зеленого горошка с брокколи и страчателлой Эклеры с сельдью и картофелем Десерт лебедь Запеченное яблоко с медом и мороженое из белого вина Кофе

Во дворе одна из самых приятных и тихих летних веранд города. В глубине внутреннего дворика ЖК, скрытая от лишних глаз, она словно перекочевала из миланского дворика в районе Брера — с яркими стульями, зеленью в кадках, широкими зонтами, ледяным аперолем и плошкой оливок. В Хамовниках такого места явно не хватало: не раззолоченного, не пафосного, а приземленного по ритму и настроению. Об этом говорит почти полная посадка. Винная карта InOut — тщательно выверенная, с уважением к канонам Старого Света. В центре — знаковые апелласьоны Франции, Италии и Испании, дополненные винтажами от мировых хозяйств. Благодаря системе Coravin, позволяющей наливать вино из бутылки, не извлекая пробку и сохраняя его вкус и качество надолго, гости получают доступ к дорогим позициям, включая редкие и выдержанные вина, обычно недоступные по бокалам. Для состоятельного гурманского района это определенный плюс.

Зубовская улица, дом 7 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

«Восход» встретил лето новым меню

Ресторан современной русской кухни Александра Раппопорта «Восход» с панорамным видом на Москву-реку и Кремль представил масштабное сезонное обновление, погружающее в свежесть лета. Шеф-повар Максим Тарусин сделал акцент на локальных и сезонных продуктах, холодных супах, ягодах, съедобных цветах и ярких визуальных деталях. Особое место в меню занимают популярные холодные супы. Предлагают три варианта окрошки: классическую на квасе с телятиной и языком, нежную на кефире с телятиной и освежающее гаспачо с раковыми шейками. Кроме того, представлены оригинальные блюда: холодный суп кукси по-уйгурски с лапшой и холодный борщ с классическими ингредиентами, но сделанный по-литовски на кефире.

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В разделе легких закусок — цветки цуккини с домашним сыром и красной икрой, арбуз с брынзой и мятой, играющий контрастом сладкого и соленого, а также салат с сезонными ягодами и малиновым бальзамиком. В его основе — клубника, малина, голубика и ежевика, дополненные бородинским спонжем (губкой). Для любителей мяса в меню появились тонкие ломтики говядины — татаки с гранатовой солью, а также печеные перцы со страчателлой. В горячем разделе — бифштекс из мраморной говядины, стейк «Мачете» с трюфельным пюре, ягненок с черносливом и форель с вялеными томатами и домашним сыром. Десертная карта впечатляет: шутливое мороженое в виде резиновой уточки «Ром-карамель» со сладкой «икрой», ромом и шоколадом. Также в меню сорбеты: «Апероль» со вкусом этого биттера и просекко, персиком и малиной, арбузный сорбет на бородинском спонже с фисташками и пишмание (турецкая сахарная вата). Есть и мороженое, например «Тропическое» в шоколадной скорлупе с ананасовым конфитюром и кокосовой конфетой.

Варварка улица, дом 6, строение 7 пн-сб, с 12:00 до 0:00 вс, с 11:00 до 0:00

Ольга Карпова