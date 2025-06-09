На Дону сельскохозяйственную выставку посетят 7 тысяч человек

В Ростовской области на специализированную выставку «День донского поля» организаторы ожидают более 7 тыс. посетителей. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Донэкспоцентр». Здесь напомнили, что это – единственная в регионе полевая выставка-демонстрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«День донского поля» будет проходить в Ростовской области в девятый раз. С 10 по 11 июня на базе Аграрного научного центра «Донской» в Зерноградском районе соберутся более 200 компаний и производителей, разместятся 350 единиц техники. Более 40 компаний впервые представят здесь свою прордукцию. Посетители смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и увидеть агромашины в действии, узнать о последних достижениях науки, оценить качество культур на опытных полях и принять участие в деловой программе. На специально выделенных участках запланированы 50 динамических показов техники. Исследователи из Ростовской области представят 98 селекционных и 22 опытных образца агрокультур, характерных для региона.

В деловой программе «Дня донского поля» – мероприятия по четырем тематическим разделам: растениеводство, сельскохозяйственная техника, экономика и инфраструктура АПК, животноводство. Круглые столы, конференции и семинары проведут представители минсельхозпрода региона, эксперты отрасли, представители общественных организаций и компаний-производителей техники, удобрений и агротехнологий. Центральным событием станет Областное предуборочное совещание с участием врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Владимир Андреев