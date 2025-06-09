Липецкий «Свободный сокол» отремонтирует местная ГК «Солидарность» за 144 млн

Подряд на капитальный ремонт стационара липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол» в облцентре получила местная группа компаний «Солидарность». Контракт с ГК заключили по начальной цене в 144,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Солидарность» обошла трех участников конкурса, чьи имена не разглашаются. Они предлагали выполнить работы за 144–139,8 млн руб.

Победителю торгов до 30 ноября 2025 года предстоит обновить трехэтажное здание общей площадью 2,2 тыс. кв. м. Гарантия на работы составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО ГК «Солидарность» было зарегистрировано в 2011 году в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 52 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Альберт Геворков и Игорь Скуратов. Господин Геворков также является генеральным директором предприятия. Кроме того, он владеет 100% липецкой стройфирмы ООО «Эталон» и 50% местного застройщика ООО «Альфа-строй» (еще 50% у господина Скуратова). Игорь Скуратов также является бенефициаром местного ООО «Фон» (строительство жилых и нежилых зданий). Выручка «Солидарности за 2024 год составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 64 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,4 млрд и 7,1 млн руб. С мая 2014 года компания выиграла 159 госконтрактов на 12,3 млрд руб.

Как «Солидарность» избежала банкротства из-за долга перед липецким «Доминантом» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова