На полигоне в Темрюке тлеет мусор на площади 100 «квадратов»

На мусорном полигоне в Темрюке продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. По информации на 8 июня, открытого огня нет, площадь тления составляет 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Для полной ликвидации последствий возгорания задействованы восемь самосвалов, три бульдозера, трактор с бочкой и экскаватор-погрузчик.

Пожар на территории полигона ТБО в Темрюке возник днем 5 июня. Сигнал о возгорании на площади 800 кв. м поступил диспетчеру в 15:59 по мск.

К вечеру огонь удалось локализовать на площади 850 «квадратов». Как отмечали спасатели, угрозы жилым районам за пределами полигона не наблюдалось.

Анна Гречко