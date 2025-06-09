Сотрудники «Синтеза» вместе с детьми посетили экскурсию в музее истории Кургана

В первых числах июня более 180 сотрудников предприятия «Синтез» (входит в компанию «Биннофарм Групп») вместе с детьми посетили музей истории Кургана.



Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, было организовано компанией «Биннофарм Групп» и стало частью корпоративной традиции, направленной на укрепление семейных ценностей и знакомство с историей родного края.

Участники экскурсии погрузились в атмосферу XIX–XX веков, узнали много интересного о жизни курганцев прошлых столетий, а также приняли участие в мастер-классе по традиционной росписи по дереву, которая считается визитной карточкой города Кургана. Дети активно задавали вопросы экскурсоводам, а после основной программы с удовольствием провели время во дворе музея.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп», отметила:

«Биннофарм Групп» — это не только современное производство, но и большая семья. Мы стремимся создать комфортные условия для каждого сотрудника, поддерживать их профессиональное развитие и заботиться о благополучии их семей. Это прекрасная возможность для родителей провести время со своими детьми в неформальной обстановке, узнать что-то новое о своём городе и просто отлично провести день».

Ранее «Биннофарм Групп» организовала бесплатную поездку в летний лагерь для детей сотрудников производственной площадки «Синтеза». Путевки в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Юрия Гагарина в Тюменской области, прежде всего, получили дети сотрудников из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети участников СВО. На отдых продолжительностью 14 дней отправилось 85 детей.

Справка о компании: ПАО «Синтез» основан 15 сентября 1958 года в городе Кургане. Первой продукцией завода стал антибактериальный, применяемый в ветеринарии препарат, биомицин. Четыре года назад «Синтез» стал частью компании «Биннофарм Групп». За это время на производственной площадке были реализованы проекты по модернизации предприятия, создан инструментально-ремонтный цех, начато строительство современного мультитемпературного складского комплекса общей площадью более 16 тыс. кв. м., запущено строительство спиртохранилища, которое позволит хранить легковоспламеняемое вещество в соответствии со всеми правилами безопасности. Завод занимает территорию больше 60 га, на которых расположены 5 производственных цехов. Препараты, выпускаемые на «Синтезе» чрезвычайно востребованы за рубежом, они доступны к покупке в 14 странах ближнего зарубежья. По итогам 2024 года завод направил на экспорт в страны ближнего зарубежья 49% от общего объема производства, что составило около 130 млн упаковок лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (г. Зеленоград), АО «Биоком» (г. Ставрополь) и современный R&D-центр (г. Красногорск). Препараты компании можно приобрести в 15 странах. В 2021 и 2025 годах «Биннофарм Групп» осуществила выпуск корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги 2021 года получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022 и 2024, а в 2022, 2023 и 2024 годах вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России».

ООО «Биннофарм Групп»