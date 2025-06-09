Краевое Агентство по развитию МСП ликвидируется

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края ликвидируется, такая информация указана в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Сообщение о ликвидации структуры региональных властей было принято 6 июня. В апреле стало известно о планах властей Прикамья передать полномочия регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства краевому минэкономразвития. Агентство было создано для выполнения задач по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализовывался в Пермском крае с 2019 по 2024 год.

В 2025 году в РФ реализуется новый нацпроект — «Эффективная и конкурентная экономика». Для создания более современной системы управления в краевом министерстве экономического развития и инвестиций сочли необходимым устранить дублирующие функции нескольких ведомств и создать на базе минэкономразвития единый центр ответственности с сохранением инфраструктуры поддержки бизнеса.

Агентство по развитию МСП Пермского края было создано в 2020 году. Согласно Rusprofile, со 2 апреля 2025 года ведомство в статусе «и. о.» возглавляет Елена Вон. Агентство является исполнительным органом государственной власти Пермского края, выполняющим функции по реализации госполитики, выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития МСП. Под эгидой агентства в регионе была создана единая структура поддержки бизнеса, включая «Дом предпринимателя», Корпорацию развития МСП Пермского края, Микрофинансовую компанию Пермского края, Пермский фонд развития предпринимательства и Центр «Мой бизнес».