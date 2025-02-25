В Центробанке назвали причину списания средств с карты участника СВО из Туринска

Центробанк в ходе разбирательства установил, что причиной списания банком средств с зарплатной карты участника СВО в декабре прошлого года стала несогласованность между службой судебных приставов и коммерческим банком в адаптации к требованиям нового федерального закона, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в конце января прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения о списании зарплатных средств участника спецоперации из Туринского района. Мужчина подписал контракт в начале декабря 2024 года. У него были долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.

По данным господина Иванова, у военнослужащего была просрочка по кредитам, и приставы открыли исполнительное производство. После подписания контракта с Минобороны в декабре прошлого года гражданин получил право на списание долгов в пределах 10 млн руб.

Судебные приставы вынесли постановление об отмене взыскания средств и направили его в банк, но не указали причину отмены. В результате, банк списал поступившие на карту средства в счет долга.

Банк вернул все средства только в конце января, после запроса депутата в ЦБ.

По итогам инцидента банк перенастроил бизнес-процессы с учетом федерального закона, а ЦБ перенаправил запрос в ФССП для внесения поправок в процедуру взаимодействия с участниками СВО.

Полина Щуцкая