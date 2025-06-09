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Капитал петербургского Центра доступного жилья увеличился на 2,74 млрд рублей

Уставный капитал АО «МКК "СПб Центр доступного жилья"» увеличился на 2,74 млрд рублей. На информацию в выписке ЕГРЮЛ обратил внимание «Деловой Петербург».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последний раз ЦДЖ увеличивал уставный капитал в 2023 году (на 2,83 млрд, до 24,6 млрд рублей). Текущие цифры продиктованы утвержденным бюджетом города на период 2025-2027 гг.

В рамках согласованной сметы 2,74 млрд рублей на финансирование уставной деятельности Центра будут выделяться из казны региона ежегодно. В 2025-м, как пишет издание, средства могут быть направлены на выдачу ипотеки льготным категориям горожан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга купил 1470 квартир для льготников в 2024 году, их общая площадь составила 70,67 тыс. кв. м, изначально в ведомстве планировали приобрести только 64 тыс. кв. м жилья. Стоимость контрактов превысила 11,3 млрд рублей.

Подробнее об этом читайте в материале «Смольный перевыполнил план закупки жилья».

Дарья Астанина

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