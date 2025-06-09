Директора зооботсада в Казани выберут с помощью конкурса

В Казани объявили конкурсный отбор на должность директора зооботсада. Заявки принимаются до 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр города Ильсур Метшин заявил, что кандидат может быть из любого города страны. Будущему директору предстоит решить ряд вопросов, среди которых строительство инфраструктуры, развитие коллекций зоопарка, взаимодействие с научными учреждениями и другими зоопарками.

Кандидатам нужно подготовить собственный проект развития зооботсада и представить его перед комиссией во главе с мэром Казани.

У будущего директора зоопарка в Казани должно быть высшее образование и опыт руководящей работы от 3 лет.

Диана Соловьёва