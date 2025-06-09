ФСБ пресекла контрабанду запчастей к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на Украину

Федеральная служба безопасности пресекла вывоз из страны комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму 400 млн руб. Запчастей хватило бы на восстановление летной годности как минимум четырех вертолетов, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, преступная группа, осуществлявшая хранение и незаконное перемещение через границу вертолетных комплектующих, состояла из шести человек. В нее входили граждане России, Украины и Ближнего Востока, а координацию их деятельности из-за рубежа осуществляла «подданная иностранного государства».

Контрабандисты через подконтрольные им коммерческие структуры приобретали запчасти у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, сообщила спецслужба. Подозреваемые планировали перевозить комплектующие «за рубеж, в том числе на Украину», добавили в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил уголовное дело о контрабанде технологий, которые могут быть использованы при создании вооружения (ч. 1.1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Степан Мельчаков