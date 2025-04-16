В Самаре передано в суд дело экс-главы управления Росимущества
Завершено расследование уголовного дела бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Экс-чиновнику инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Айвар Кинжабаев
Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ
В настоящее время Айвару Кинжабаеву вручена копия обвинительного заключения. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение.
Материалы направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, с мая 2020 по июль 2021 года обвиняемый незаконно продал организации пять земельных участков, которые находились в федеральной собственности. Часть указанных территорий относилась к береговой и прибрежной защитной полосе, а также к водоохранной зоне, лесному фонду и особо охраняемой территории природного памятника регионального значения. В связи с этим реализовать указанные участки было нельзя.
Сумма ущерба, причиненного Российской Федерации, составила около 450 млн руб. Силовики собрали доказательства того, что обвиняемый умышленно совершил преступление в интересах определенной организации.
В настоящее время Айван Кинжабаев содержится под стражей. Он пытался оспорить свой арест, но безуспешно.