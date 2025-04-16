В Самаре передано в суд дело экс-главы управления Росимущества

Завершено расследование уголовного дела бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Экс-чиновнику инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

В настоящее время Айвару Кинжабаеву вручена копия обвинительного заключения. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

Материалы направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с мая 2020 по июль 2021 года обвиняемый незаконно продал организации пять земельных участков, которые находились в федеральной собственности. Часть указанных территорий относилась к береговой и прибрежной защитной полосе, а также к водоохранной зоне, лесному фонду и особо охраняемой территории природного памятника регионального значения. В связи с этим реализовать указанные участки было нельзя.

Сумма ущерба, причиненного Российской Федерации, составила около 450 млн руб. Силовики собрали доказательства того, что обвиняемый умышленно совершил преступление в интересах определенной организации.

В настоящее время Айван Кинжабаев содержится под стражей. Он пытался оспорить свой арест, но безуспешно.

Георгий Портнов