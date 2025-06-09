Продажи новых электромобилей в России в мае упали на 28%

По данным «Автостата», по итогам мая в России было продано 786 новых электромобилей. Это на 28% меньше, чем год назад (1096), и на семь штук меньше апреля 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля электрокаров на российском рынке, как в мае прошлого года, составила 0,9% от общего объема продаж легковых машин. Лидером рейтинга по продажам остался китайский Zeekr (продано 263 экземпляра). В топ-5 также пошли российский Evolute (115 единиц), китайские Avatr (60), Geely (54) и BYD (43).

Самым популярным среди новых электрокаров остается кроссовер Zeekr 001 — в мае реализовали 126 его экземпляров. За ним по популярности идут седан Evolute i-PRO (111), кроссовер Geely EX5 и минивэн Zeekr 009 (по 51 штуке), кроссовер Zeekr 7X (48).

По итогам пяти месяцев в России было продано 3433 новых электромобиля. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

В мае китайский производитель электрокаров BYD решил резко снизить цены на некоторые модели. Причинами называют конкурентную ситуацию на авторынке Китая и избыток предложения. Акции автомобильного бренда на фоне этих обещаний упали более чем на 10%. Уже до конца июня BYD уменьшит цены на 22 модели.

Подробности — в материале «Ъ FM» «BYD заряжается скидками».