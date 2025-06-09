Башкирия попала в топ-7 регионов с летальными исходами от коклюша

Башкирия оказалась в числе семи субъектов России, в которых в 2024 году заражение коклюшем закончилось смертью заболевшего. За год в республике произошел один такой случай. Такие данные содержатся в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Кроме Башкирии, в перечень регионов с летальным исходом коклюша вошли Дагестан (пять случаев), Вологодская область, Санкт-Петербург, Марий Эл, Хакасия и Новосибирская область (по одному случаю).

Всего по России в 2024 году зарегистрировано 32,5 тыс. случаев коклюша, что в 1,6 раза ниже, чем годом ранее, однако в 4,5 раза выше среднемноголетнего показателя заболеваемости. В десятку регионов с наибольшей заболеваемостью коклюшем Башкирия не попала.

Идэль Гумеров