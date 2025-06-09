Под Саратовом суд обязал школу отремонтировать спортзал

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал образовательное учреждение отремонтировать помещение спортзала. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о помещении спортзала в МБОУ «СОШ № 1 р.п. Лысые Горы Саратовской области» в поселке Яблочный. Там прокуратура Лысогорского района выявила в ходе проверки ряд нарушений.

Надзорное ведомство указало на повреждения напольного покрытия и потолка, включая следы протекания и признаки поражения грибком. Суд удовлетворил требование прокуратуры обязать образовательное учреждение устранить выявленные нарушения посредством ремонта.

Павел Фролов