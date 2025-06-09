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Двенадцать жителей Пермского края отчитались о доходе свыше 1 млрд рублей

В Прикамье по итогам 2024 года доход свыше 1 млрд руб. зарегистрировали 12 человек, сообщает УФНС по Пермскому краю. Среди миллиардеров — восемь мужчин и четыре женщины.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

По данным «Вкурсе.ру», самый большой доход зарегистрирован в размере 6,9 млрд руб., его получил мужчина от операций с ценными бумагами. Также 12 жителей Перми зарегистрировали доход от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

Стоит отметить, что доля миллиардеров в Прикамье снизилась: по итогам 2023 года доход свыше 1 млрд руб. зарегистрировали 20 жителей региона.

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