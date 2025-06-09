В Тюмень приедет агитационный поезд с трофейной техникой с СВО

На железнодорожный вокзал Тюмени 13 июня прибудет поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в рамках всероссийской агитационно-пропагандистской акции Минобороны РФ, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе эшелона прибудут платформы с трофейной техникой из зоны специальной военной операции (СВО), образцы российского вооружения интерактивные экспозиции, посвященные участникам спецоперации. В вагонах также представят вооружение и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны, экспозицию об идеологии нацизма и выставку рассекреченных архивных документов «Без срока давности». На вокзале в рамках акции также развернут масштабную копию Знамени Победы и пройдут другие мероприятия.

Проект «Единство в памяти. Сила в подвиге!» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Акция стартовала 19 апреля, она завершится 3 июля. Поезд отправился из Москвы — до июля он совершит путешествие по 61 субъекту России, преодолев более 33 тыс. км и посетит 75 населенных пунктов.

Напомним, военно-исторический поезд Свердловской железной дороги (СвЖД) «Эшелон Победы», посвященный 80-летию Победы, завершил свое «майское турне», посетив 19 станций в пяти регионах, в том числе в Екатеринбурге, Серове, Тюмени, Сургуте. Нижневартовске.

Ирина Пичурина