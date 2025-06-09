В Ставропольском крае за 4 месяца от мусора очистили 218 га берегов

В Ставропольском крае в рамках программы «Вода России» за четыре месяца текущего года очистили от мусора 218,8 га береговых полос и собрали 382,6 кубометра отходов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала года до 1 мая провели 127 мероприятий в 25 муниципальных образованиях края. Работы ведутся на всех береговых полосах водных объектов.

В ведомстве уточнили, что финансирование программы «Вода России» в бюджете края на текущий год не предусмотрено — она имеет добровольный статус.

По итогам 2024 года Ставропольский край занял 22 место среди 89 субъектов России по результатам акции «Вода России», что соответствует показателям 2023 года. В прошлом году провели 542 мероприятия с участием 19 тыс. человек. Очистили 613,4 км берегов водных объектов, собрали и утилизировали 2,6 тыс. кубометров мусора.

Всероссийская акция «Вода России» проводится в Ставропольском крае в течение 11 лет, начиная с 2014 года. Главная цель — очистка берегов поверхностных водных объектов от бытового мусора.

Николай Аксенов