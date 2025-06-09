Глава ЦБ Сирии заявил о скором подключении страны к SWIFT

Глава сирийского Центробанка (ЦБ) Абдулкадер Хусрие заявил Financial Times (FT), что Сирия будет повторно подключена к международной платежной системе SWIFT «в течение нескольких недель». Это позволит стране восстановить связи с мировой экономикой после 14 лет санкций, отмечает газета.

Господин Хусрие рассказал, что сирийские власти рассчитывают вернуть иностранные инвестиции, устранить барьеры в торговле и реформировать банковский сектор. «Мы стремимся улучшить бренд страны как финансового центра, с учетом ожидаемых прямых иностранных инвестиций в восстановление и инфраструктуру — это крайне важно. Хотя был достигнут значительный прогресс, впереди еще много работы»,— отметил он.

По данным FT, глава ЦБ Сирии совместно с Министерством финансов работает над «планом стабилизации», рассчитанном на шесть-двенадцать месяцев. Он включает реформирование банковских законов и самого ЦБ, а также пересмотр социального обеспечения и жилищного финансирования, чтобы побудить сирийцев из диаспор инвестировать в страну.

В мае Минфин США начал снимать ограничения с Сирии. Первые рестрикции против арабской страны были введены еще в конце 1970-х. В том же месяце Совет Евросоюза принял правовые акты для отмены санкций против Сирии.

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