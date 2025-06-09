В Самарской области вынесли приговор бывшему инженеру завода, обвиняемому в подкупе

Суд признал виновным в совершении нескольких преступлений по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере), пп. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия и бездействия, в крупном размере) бывшего инженера по техническому надзору одного из заводов Самарской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, с 2018 года по 2024 год осужденный неоднократно получал деньги в качестве коммерческого подкупа от представителей организаций «за незаконный беспрепятственный пропуск на территорию завода грузовой техники вне графика, без установленного осмотра, а также при наличии технических неисправностей». Всего он получил более 1,9 млн руб. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 5 млн руб.

Руфия Кутляева