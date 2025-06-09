Маск пошутил, что сделал больше остальных для подрыва своей репутации

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал свои недавние высказывания, отметив, что сам наносит себе больше вреда, чем кто-либо другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

На странице в соцсети «Х» он написал: «Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной».

После публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом, господин Маск выразил ему поддержку, репостнув сообщения о протестах в Калифорнии.