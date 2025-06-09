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В Минводах Mitsubishi сбила 10-летнего велосипедиста

В Минеральных Водах вечером 8 июня автомобиль Mitsubishi сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчика с переломами доставили в больницу Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла на улице Клары Цеткин. Школьник переезжал проезжую часть на велосипеде вне пешеходного перехода, когда в него врезался автомобиль. За рулем иномарки находился 41-летний местный житель со стажем вождения 11 лет. Водитель был трезв.

«По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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