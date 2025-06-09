В Ярославле ожидается похолодание

В Ярославле на этой неделе похолодает до +19°С, также прогнозируются дожди. Такие данные приводит Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Понедельник, 9 июня, станет самым жарким днем недели — ожидается до +29°С и дождь. Во вторник и среду будет +21°С, осадков не прогнозируется. В четверг, 12 июня, пройдут дожди при температуре воздуха +20°С.

Пятница и суббота станут самыми прохладными днями недели: в эти дни ожидается +19°С, в пятницу временами дожди. В воскресенье, 15 июня, воздух прогреется до +23°С, при этом также ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха по ночам не превысит +12°С, но и не упадет ниже +9°С.

Алла Чижова