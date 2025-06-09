В Ставрополе отремонтируют 22 дома за 140 млн рублей
Ставропольские дома обновят с пятилетней гарантией
В Ставрополе начался масштабный капитальный ремонт жилого фонда. Компания подрядчика обновит 22 многоквартирных дома, выполнив работы по 31 конструктивному элементу на сумму более 140 млн руб., сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Программа охватывает замену 12 крыш, реконструкцию 3 фасадов и модернизацию 16 инженерных систем — от электроснабжения до водоотведения.
Все выполненные работы получат пятилетнюю гарантию. Исправления дефектов подрядчик будет осуществлять за собственный счёт.
«Гарантийные обязательства честно мотивируют делать все качественно с первого раза»,— отметил глава фонда капремонта Павел Корниенко.
По его словам, капитальный ремонт представляет собой комплексное обновление городской инфраструктуры. Новая кровля обеспечит защиту от протечек, обновленная проводка — стабильное электроснабжение, а модернизированная система водоотведения — сухость подвальных помещений.