Миасская торговая сеть ограничит наценки на хлеб и молоко

В Челябинской области ООО «Весна — торговая сеть» (Миасс) взяло на себя обязательства по ограничению торговой наценки на хлеб и молоко. Компания подписала декларацию о стабилизации цен, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

Торговая сеть добровольно ограничит наценки на отдельные позиции хлебобулочных изделий и молочной продукции на уровне не выше 10% от закупочной стоимости. Также, компания обязуется постоянно поддерживать наличие этих товаров в магазинах. Об этом «Весна» сообщила в министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и территориальный орган ФАС России.

«Такая мера способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке региона и обеспечивает население социально значимыми товарами первой необходимости»,— считают в Челябинском УФАС.