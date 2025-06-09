В аэропорту Казани задержаны 32 рейса на фоне ограничений

В международном аэропорту Казани на вылет и прилет задержаны 32 рейса на фоне введенных ограничений. Информация об этом появилась в расписании воздушной гавани.

На вылет из Казани были задержаны 15 самолетов в Дубай, Барнаул, Анталью, Самару, Новый Уренгой, Сочи, Сургут и др. Задержки длились от 10 минут до 2 часов 3 минут.

На прибытие в Казань задержаны 17 самолетов из Дубая, Москвы, Нижнего Новгорода, Актау, Стамбула, Горно Алтайска, Сочи, Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула, Антальи и Саньи. Время задержек составляет от 12 минут до 2 часов 50 минут.

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Казани были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Время действия ограничений в сообщении не уточняется.

Сегодня в 03:03 в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, ночью средствами ПВО были ликвидированы 49 беспилотников, два из которых сбиты на территории Чувашии.

Диана Соловьёва