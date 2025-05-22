Приговор за нападение на журналистов «Крик-ТВ» вступил в силу

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор Кировского райсуда Екатеринбурга о нападении на журналистов телеканала «Крик-ТВ». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, районный суд назначил подсудимому Эраджу Джиянову два года лишения свободы в колонии общего режима по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов , соединенное с насилием над журналистом либо с повреждением или уничтожением его имущества). Теперь приговор вступил в законную силу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По данным пресс-службы, в июне 2024 года съемочная группа телеканала «Крик-ТВ» по редакционному заданию направилась на съемку сюжета к миграционному центру на ул. Сулимова в Екатеринбурге.

Когда журналисты увидели на парковке у центра Эраджа Джиянова, то решили с ним пообщаться на тему соблюдения им миграционного законодательства. Мужчина отказался от комментариев и попытался убежать. Но корреспондент начала его преследовать и снимать его на сотовый телефон.

По данным суда, Джиянов потребовал удалить отснятое видео, но девушка отказалась это сделать. Джиянов применил рукоприкладство, отобрал микрофон и стал им бить корреспондента. Когда подбежали операторы, Джиянов начал и у них требовать удалить видео. Получив отказ, он несколько раз ударил по одной из видеокамер. В результате были повреждены видеокамера, микрофон, мобильный телефон и уничтожены наушники.

Алена Голоднева