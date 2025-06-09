На Лебедева-Кумача в Саратове до сентября заменят 1,3 км водопровода

На ул. Лебедева-Кумача в Саратове подрядчик до начала сентября этого года завершит замену водопровода, срок службы которого превышает 55 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что речь идет о более чем 1,3 км труб. Специалисты ремонтируют участок сетей водоканала в рамках масштабной программы. Подрядчику предстоит выполнить большой объем работ.

Господин Бусаргин напомнил, что за последние годы на указанном участке специалисты выявили около 30 порывов. Недавно в результате аварии воды лишился целый микрорайон.

Роман Бусаргин подчеркнул: масштабная программа текущего года предусматривает ремонт в общей сложности 21 крупного участка. Они являются стратегически важными для системы водоснабжения Саратова.

Павел Фролов