В Ростове определи подрядчика по уборке города

Администрация Ростова-на-Дону выбрала компанию для уборки территории города. Пилотный проект уже запущен. Об этом замглавы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко рассказал журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Уборкой занялась управляющая компания «Квадро», говорится в сообщении чиновника. Через месяц чиновники оценят ее эффективность.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», в марте этого года для улучшения уборки глава города Александр Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства.

Наталья Белоштейн