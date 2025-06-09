В Ростове определи подрядчика по уборке города
Администрация Ростова-на-Дону выбрала компанию для уборки территории города. Пилотный проект уже запущен. Об этом замглавы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко рассказал журналистам.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Уборкой занялась управляющая компания «Квадро», говорится в сообщении чиновника. Через месяц чиновники оценят ее эффективность.
Как писал ранее «Ъ-Ростов», в марте этого года для улучшения уборки глава города Александр Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства.