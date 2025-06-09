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В Ростове определи подрядчика по уборке города

Администрация Ростова-на-Дону выбрала компанию для уборки территории города. Пилотный проект уже запущен. Об этом замглавы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко рассказал журналистам.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Уборкой занялась управляющая компания «Квадро», говорится в сообщении чиновника. Через месяц чиновники оценят ее эффективность.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», в марте этого года для улучшения уборки глава города Александр Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства.

Наталья Белоштейн

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